Zaniolo-Roma, è finita: rottura totale e ora è sul mercato

Nicolò Zaniolo e la Roma sembrano vicinissimi al divorzio

Nicolò Zaniolo non sarà convocato per Roma-Spezia, lo riporta Sky Sport. La redazione dell’emittente si spinge anche oltre, dicendo addirittura che il calciatore non è più nei piani del club e che cercherà di trovargli una sistemazione nelle prossime ore.

Fonte foto: Instagram @nicolozaniolo

