Bagni: “Raspadori? Avrà qualche difficoltà ad entrare nei titolari”

L’ex Napoli dice la sua su Raspadori

Giacomo Raspadori è stato il colpo più costoso dell’ultima finestra del mercato azzurro. L’ex Sassuolo ha regalato i tre punti ai partenopei nella gara interna contro lo Spezia con un gol nel finale di gara. Il giocatore però, secondo l’ex Napoli Salvatore Bagni, ci metterà più tempo ad entrare nel giro dei titolari.

Queste le sue parole nel corso di “Si Gonfia la Rete” su Tele A:

“Raspadori a differenza di Kvaratskhelia e Kim non si è imposto subito con forza, penso che si imporrà tra i titolari con più difficoltà. Inoltre lo vedo più come una seconda punta, piuttosto che come prima punta o esterno”.

Fonte foto: Instagram @giacomo.raspadori

