La Gazzetta dello Sport – SAOT, fuorigioco semi-automatico: i dettagli sulla novità in campo.

Arriva la soluzione ai problemi, da oggi il lavoro arbitrale non sarà più contornato solo da melodrammi: il futuro è SAOT, l’acronimo di Semi-Automated Offside Technology. A quanto pare, l’apparecchio riuscirà ad intercettare automaticamente casi di fuorigioco:

“Attraverso l’utilizzo di analisi all’avanguardia dei dati e dell’Intelligenza Artificiale, il SAOT supporterà gli arbitri nella valutazione inerente all’“on” o all’“offside” partendo dalla posizione dei calciatori al momento del passaggio decisivo quasi in tempo reale e velocizzando decisioni e di conseguenza il gioco. Le dieci-dodici telecamere installate nello stadio tracceranno 29 punti di ogni giocatore, indicando la sua posizione in campo con precisione estrema, grazie a 50 fotogrammi al secondo. Tutto con la complicità di un pallone “connesso” (un sensore all’interno invia dati 500 volte al secondo) e di un’intelligenza artificiale che elabora i dati e li comunica in tempo reale alla sala Var”.

