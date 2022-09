Napoli, report allenamento: Lozano salta ancora la seduta

L’attaccante del Napoli Hirving Lozano ha saltato la seduta di allenamento anche nella giornata di oggi, come riportato dalla Società.

Anche oggi la SSC Napoli si è allenata al Konami Traning Center ed anche nella giornata di oggi Hirving Lozano non ha preso parte alla seduta di allenamento. A riportare il tutto è stata come al solito la SSC Napoli. Il motivo è una sindrome para influenzale, la stessa che ha impedito l’allenamento dell’attaccante messicano anche nella giornata di ieri.

Di seguito il report:

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match a Glasgow contro i Rangers in programma mercoledì alle ore 21 per la seconda giornata di Champions League. Dopo una prima fase di attivazione e torello il gruppo ha svolto lavoro tattico, partita a campo ridotto ed esercitazione su calci piazzati. Demme ha fatto terapie e personalizzato in campo. Osimhen ha svolto terapie. Lozano non si è allenato per sindrome para influenzale.”

