Klopp su Napoli-Liverpool: “La peggior gara da quando ci sono io”

L’allenatore del Liverpool Jurgen Klopp ha parlato ancora una volta della pesante sconfitta in Champions League contro il Napoli.

Jurgen Klopp torna a parlare di Napoli-Liverpool, sfida di Champions League andata in scena la scorsa settimana allo Stadio Diego Armando Maradona e terminata con la pesante sconfitta del club inglese.

Per me è stato un horror show, la peggior partita che abbiamo giocato da quando ci sono io. Qualcuno dirà che sia peggio quella con l’Aston Villa che terminò 7-2 ma almeno lì ci furono sprazzi di gioco interessanti. Contro il Napoli invece non c’è stato niente da parte nostra e dobbiamo capire i motivi che hanno causato tutto ciò. Abbiamo rivisto più volte la partita e gli errori da noi commessi, almeno otto calciatori su undici hanno giocato sotto livello e il nostro compito e trovare le spiegazioni necessarie per poi capire come evitare di ripetere momenti simili.”

