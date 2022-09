Rangers-Napoli, Alvino: “Vincere per chi non potrà più esserci”

Il giornalista Carlo Alvino interviene sulla sfida di Champions tra Napoli e Glasgow Rangers che andrà in scena mercoledì.

Mercoledì alle ore 21 il Napoli sfiderà il Galsgow Rangers in Scozia. I tifosi azzurri non potranno essere allo Stadio per tifare la propria squadra del cuore, nonostante alcuni fossero già partiti proprio con l’obiettivo di tifare il Napoli allo Stadio. Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli ed ha parlato proprio di questo tema.

“Assurdo che i tifosi del Napoli vengano penalizzati in occasioni della sfida perché non potranno andare allo Stadio. A Glasgow ci sarà una bolgia ed il Napoli dovrà isolarsi per vincere. Il posticipo della gara e l’assenza dei tifosi penalizza moto il Napoli, che tornerà in Italia con un giorno di ritardo ed avrà un giorno in meno per preparare la sfida con il Milan. Spero che il Napoli vinca per quei tifosi che hanno già preso i biglietti ma non potranno essere lì.”

