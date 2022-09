Camicioli: “A La Spezia non hanno preso bene l’esultanza di Spalletti”

Davide Camicioli è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli ed ha parlato dell’esultanza di Luciano Spalletti durante Napoli-Spezia.

Il volto di Ske Sport Davide Camicioli è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal. Camicioli ha parlato dell’esultanza di Luciano Spalletti durante Napoli-Spezia, che non è passata inosservata agli occhi dei tifosi avversari.

“A La Spezia ci sono rimasti male per l’esultanza di Luciano Spalletti ma può succedere sempre di tutto in questi contesti. Mi piace il Napoli in questo campionato in cui non si capisce chi è la squadra da battere. Mi sembra che sia la squadra con più fantasia. Bisogna capire se con il tempo ci saranno differenze con le altre squadre.”

