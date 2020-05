Paolo Bonolis sulla Juventus:”Alcuni personaggi hanno infangato quella maglia, troppe ombre”

Paolo Bonolis parla della Juventus e di chi decide di tifarla

Nel corso di un’intervista rilasciata a FcInter 1908, il conduttore Paolo Bonolis parla della Juventus e di chi come tifoso decide di sotenere i colo bianconeri. Ecco quanto dichiarato: “Il tifoso bianconero fa una scelta di tifo e va rispettato, ma ci sono stati passaggi storici e personaggi che hanno infangato la maglia bianconera. Ci sono talmente tante ombre che finisci per rispettare meno quei colori ma non per colpa della società in sé ma per colpa di un sistema che permette anche a personaggi di scarsa sensibilità, eleganza e sportività di percorrere i sentieri di tutti gli altri”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Nicchi:”Var ci sarà, giusto poter fare 5 sostituzoioni in un partita

Il Liverpool su Koulibaly, Klopp sogna la coppia con van Dijk

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

A Mondello in tanti per tintarella