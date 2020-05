Il Liverpool su Koulibaly, Klopp sogna la coppia con van Dijk

Il Liverpool si aggiunge alla lista delle pretendenti per Koulibaly

Secondo i media Francesi, il Liverpool nelle ultime settiamane ha iniziato a muoversi per intavolare una trattativa per l’acquisto di Koulibaly. Klopp, allenatore dei Reds, avrebbe intenzione di creare una super coppia di centrali difensivi, mettendo il Senegalese del Napoli al fianco divan Dijk. Al momento sono solo voci, ma sul centrale azzurro è forte l’interesse del PSG e di molti club della Premier, il Napoli in caso di cessione chiederebbe una cifra vicina ai 100 milioni di euro.

