Napoli: dubbi sul riscatto di Ndombele, 30 milioni considerati eccessivi

Il futuro di Tanguy Ndombele non è ancora deciso

Il futuro di Tanguy Ndombele con la maglia del Napoli non è ancora certo. Il Mattino nella sua edizione odierna riferisce che il club di ADL non sarebbe convinto di pagare 30 milioni al Tottenham per il centrcampista. Gli azzurri punteranno ad ottenere uno sconto.

Fonte foto: Instagram @ndombele_22

