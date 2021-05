Venerato: “Galtier ha detto sì a De Laurentiis: biennale con opzione per il terzo”

Venerato, le ultimissime sull’annuncio del nuovo allenatore del Napoli

Calciomercato Napoli – Ciro Venerato è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare delle ultime notizie riguardo Galtier e la panchina del Napoli.

Venerato:

“Ieri aveva raggiunto con Jorge Mendes l’affare Conceicao. Poi è saltato tutto. Un procuratore che è molto amico dell’agente di Galtier mi ha rivelato che il tecnico aveva un accordo con il Nizza a 3 milioni di euro per tre stagioni ed era arrivato anche il sì al Nizza, domani doveva arrivare l’ufficialità sul sito e tutto si è fermato. Pare che Galtier abbia accettato un biennale da De Laurentiis con opzione per il terzo anno. Allegri alla Juve ritornerebbe con alcuni dirigenti mandati via”.

