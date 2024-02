Tuttosport – Italiano nel mirino di Milan e Napoli: intreccio di panchine a fine stagione

Secondo l’edizione odierna del quotidiano, Alberto Gilardino è riuscito a fare breccia nei cuori di diverse società. Per il dopo Palladino, Galliani desidererebbe ingaggiarlo nel suo Monza, ma non è l’unico, perché a farsi avanti ci sono Roma e Lazio. Tuttavia, la fila non sembrerebbe essere terminata: la Fiorentina potrebbe fare un passo decisivo per l’affondo. Proprio questo motivo, sta spingendo Milan e Napoli a pensare a Italiano, l’attuale tecnico viola, che già in estate era finito nel mirino di De Laurentiis.

