La Gazzetta dello Sport – Mazzarri ha le idee chiare: vietato concedere campo al Milan

L’edizione odierna del quotidiano, torna a parlare della prossima fida tra Milan e Napoli. Ricordando gli scorsi incontri, dove neanche la corazzata di Spalletti è riuscita a frenare i rossoneri, si parla di un possibile ritorno della difesa a tre. Mazzarri non si può permettere di inciampare ancora una volta e proprio per questo sarà vietato concedere campo. Ostigard braccetto di destra in supporto e a copertura di Di Lorenzo è la prima mossa anticipata.

