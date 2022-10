Cremonese-Napoli, bocciata la prestazione di Ndombele

Tanguy Ndombele non ha convinto particolarmente durante Cremonese-Napoli ed ha ricevuto voti bassi nelle pagelle dei quotidiani.

Nonostante la vittoria del Napoli contro la Cremonese Tanguy Ndombele non ha convinto con la sua prestazione. I quotidiani hanno riservato per lui dei voti non particolarmente alti nelle pagelle.

Gazzetta dello Sport – 6: “Una gran palla per Jack Raspadori in avvio di ripresa, qualche impaccio nel fraseggio, molto impegno in fase di riconquista. Spalletti può contare su di lui.”

Corriere dello Sport – 5,5: “Una partenza incoraggiante, poi una pausa che diventa troppo lunga per non andare in sofferenza.”

Il Mattino – 5,5: “Non sfrutta nel migliore dei modi l’occasione che Spalletti gli concede. Trotterella a metà campo senza mai riuscire a trovare il guizzo giusto. Non un’imbucata, non un dribbling decisivo. Fatica a trovarsi con i compagni e anche a trovare la sua giusta collocazione nella mediana azzurra.”

