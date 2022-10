Maradona Jr: “Il vero top player del Napoli è Spalletti”

Diego Armando Maradona Junior è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb ed ha parlato del Napoli di Luciano Spalletti.

Diego Armando Maradona Junior ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Tuttomercatoweb parlando del Napoli e di Luciano Spalletti. La squadra sta facendo un percorso davvero positivo in questa stagione di campionato e Maradona Junior ha lodato il tecnico Luciano Spalletti.

“Il Napoli è forte, impone il suo gioco e il suo ritmo. È costruita bene e non soffre la partenza di calciatori importanti. Sta addirittura giocando meglio e può arrivare fino in fondo, ma manca ancora tanto. Da due anni dico che Spalletti è il vero top player del Napoli. Parliamo di un allenatore che riesce sempre a entrare nella testa dei calciatori. L’ha fatto a Roma, Milano, San Pietroburgo e ora Napoli.”

Successivamente qualche parola sull’addio dell’ex capitano Lorenzo Insigne:

“È sempre difficile discutere scelte personali. Non so se abbia sbagliato, so però che a Toronto sta bene e ha trovato la sua dimensione, perciò sono contento per lui. Noi che lo conosciamo sappiamo che momenti ha dovuto passare. Calciatori come lui non se ne vanno mai davvero, col cuore restano sempre a Napoli.”

Fonte foto: Facebook, SSC Napoli

