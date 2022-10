Cremonese-Napoli, Simeone: “Grande prova di carattere”

Giovanni Simeone ha commentato Cremonese-Napoli soffermandosi in particolare sul percorso della propria squadra.

Giovanni Simeone è stato l’autore di una delle reti durante la sfida tra Cremonese e Napoli. Di seguito le sue parole in merito alla sfida.

“E’ stata una giornata bellissima, i tifosi sono stati stupendi ad incitarci dall’inizio alla fine. Quando sono entrato ho sentito subito la carica del popolo azzurro ed è stata una forza in più per tutta la squadra. Oggi la partita è stata molto combattuta e difficile, la squadra ha dato una grande prova di carattere. Io cerco sempre di essere a disposizione del mister e dei miei compagni. Sono davvero entusiasta di aver segnato il gol che ci ha permesso di tornare in vantaggio. In questo gruppo anche chi gioca pochi minuti può essere decisivo. C’è grande unione e convinzione nei nostri mezzi. Stiamo facendo tutto per bene e la classifica ci sta premiando. Però è presto per parlare di obiettivi, noi dobbiamo solo proseguire con questa intensità e lavorare con impegno pensando gara dopo gara.”

Fonte foto: Facebook, SSC Napoli

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Cremonese-Napoli, Spalletti: “La lucidità ci ha premiati”

Cremonese-Napoli, Alvini: “Gara importante e prova di coraggio”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici