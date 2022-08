Condò: “Osimhen-Ronaldo? Uno scambio da non fare”

Paolo Condò riflette sulle voci che vorrebbero Cristiano Ronaldo al Napoli

Cristiano Ronaldo al Napoli è solo una suggestione o qualcosa di più? Nelle ultime ore si sono fatte sempre più insistenti le voci di un possibile approdo al Manchester United per Victor Osimhen. A Tal proposito ha parlato a Radio Punto Nuovo nel corso di “Punto Nuovo Sport Show”, il giornalista è Paolo Condò.

Queste le sue parole:

“Lo scambio Osimhen-Ronaldo non lo accetterei. Osimhen è un calciatore molto forte, anche se non diventerà mai uno come CR7. E l’intera politica portata avanti da De Laurentiis in questo mercato contraddica questa operazione. Cosa fai? Riduci il monte stipendi con tanti giovani e poi vai a negare tutto questo prendendo un calciatore che guadagna cifre impensabile? Mi sembra una storia che non ha gambe…

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Stroppa su Petagna: “A Napoli ha pagato la sua condizione”

Calciomercato, Fabian Ruiz al Psg: entro domenica sarà tutto fatto

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ruberti: polizze; verifica su aziende sanitarie del Lazio