Calciomercato, Fabian Ruiz al Psg: entro domenica sarà tutto fatto

Fabian Ruiz sembrerebbe sempre più vicino al PSG; secondo il Corriere dello Sport la prossima domenica l’affare sarà chiuso.

Fabian Ruiz potrebbe a breve essere un nuovo giocatore del PSG. Secondo il Corriere dello Sport la trattativa tra le due Società avrebbe una data di scadenza: la prossima domenica.

“La cessione di Fabian al Psg è considerata prioritaria per evidenti opportunità contrattuali. Il giocatore, titolare di un contratto in scadenza nel 2023 e fermo da tempo sulla decisione di non rinnovare, è considerato ai margini della rosa dall’ultimo giorno di ritiro a Castel di Sangro e si allena in solitudine con la valigia già chiusa: ha accettato la destinazione Paris, mettendo da parte almeno per il momento il sogno chiamato Real Madrid, e ciò significa che è pronto a partire appena saranno ufficiali o quanto meno blindate la rescissione di Herrera e la cessione di Paredes. Sua sorella Yamila, tra l’altro, è in vacanza a Parigi da qualche giorno. Una casualità? Magari si. Magari no. Magari un sopralluogo.”

