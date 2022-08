Nedved conferma Milik alla Juve: “Completa il nostro attacco”

Il vice presidente della Juventus conferma l’acquisto di Arek Milik

Arkadiusz Milik torna in Italia, ma questa volta sponda Juventus. Dopo il sorteggio dei gironi di Champions League ad Istanbul il vicepresidente bianconero, Pavel Nedved, ha commentato l’arrivo dell’ex attaccante del Napoli.

Queste le sue dichiarazioni rilasciate a SportMediaset.

“[..]Avevamo fatto una lista, Depay ne faceva parte. Ma abbiamo scelto Milik perché ha le caratteristiche giuste per completare il nostro reparto offensivo. Ci aspettiamo dei gol da lui, ci crediamo molto. Paredes? Non vi posso dire niente perché non è un nostro giocatore. Ci sono dei calciatori che potrebbero completare la nostra rosa, il mercato non è chiuso, stiamo lavorando e faremo qualcosa“.

E LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Champions League, De Laurentiis: “Sorteggio affascinante”

Arsenal: flop Pepé, l’ex obiettivo del Napoli in prestito in Francia

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Scossa di terremoto 3.5 nel Pordenonese