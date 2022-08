Sorteggi Champions Napoli, i tifosi sul web: “Poteva andare molto peggio”

I tifosi azzurri non sono del tutto scontenti dei sorteggi di Champions

Il Napoli nel gruppo A di Champions League affronterà Liverpool, Ajax e Rangers. Gli azzurri, partendo in terza fascia, avrebbero sicuramente dovuto affrontare squadre di blasone, eppure il sorteggio sorride (in parte) agli azzurri. Alle altre italiane (all’infuori del Milan testa di serie che vede solo il Chelsea come avversaria realmente temibile) è andata molto peggio. Alla Juventus sono toccate PSG, Maccabi Haifa e un Benfica in stato di grazia che sta esprimendo grandissimo calcio. All’Inter invece la sorte più amara nel girone di ferro con Bayern Monaco, Barcellona e l’outsider Viktoria Plzen. L’opinione dei sostenitori partenopei sui social è quasi unanime: “Poteva andarci molto peggio!” Ora parola al campo.

