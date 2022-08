Ancelotti: “Girone Napoli? Prematuro fare pronostici ora”

L’ex tecnico azzurro Carlo Ancelotti commenta il girone del Napoli

Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid ed ex allenatore dei partenopei, ha commentato a Sky Sport i sorteggi Champions delle italiane, in particolare le sue due ex squadre Milan e Napoli.

Queste le sue parole:

“Il Napoli ha un girone più equilibrato rispetto all’Inter. La Juve ha il PSG, vero, ma anche per il Milan fare pronostici ad oggi è un po’ prematuro, aspettiamo le prime giornate giornate. Pallone d’Oro a Benzema? Nessuno penso possa avere dei dubbi”.

