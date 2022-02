Guerra in Ucraina: il calciatore dello Shakhtar, Junior Moraes chiamato alle armi

Guerra Russia-Ucraina, l’attaccante dello Shakhtar, Junior Moraes chiamato alle armi.

Junior Moraes, cittadino ucraino, chiamato alle armi nell’assedio di Kiev. Ecco quanto riportato da SportMediaset:

La guerra tra Ucraina e Russia ha colpito anche il mondo del calcio, prima con la sospensione del campionato ucraino poi con la decisione di spostare la finale di Champions League da San Pietroburgo a Parigi. Una storia particolare riguarda Junior Moraes, attaccante dello Shakhtar. Il presidente Zelensky ha dichiarato lo stato di mobilitazione generale valida per 90 giorni. La misura vieta ai cittadini ucraini maschi di lasciare il Paese e chiama alle armi tutte le reclute. Tra questi c’è anche il brasiliano Junior Moraes, anche per lui vale la mobilitazione generale dichiarata dal presidente Zelensky. Il calciatore è diventato cittadino ucraino nel 2019 e, in teoria, può essere arruolato nell’esercito locale.