Guerra Russia-Ucraina, Juan Jesus: “Siamo nel 2022 e ancora dobbiamo gridare il nostro no alla guerra”

Guerra Russia-Ucraina, Juan Jesus: “Stop War!”

Il difensore azzurro, Juan Jesus ha pubblicato un messaggio su Instagram per quello che sta succedendo in Ucraina. Ecco le sue parole:

“Siamo nel 2022 e ancora dobbiamo gridare il nostro no alla guerra. Ancora ci tocca vedere gente che soffre, immagini di aerei, carrarmati, soldati. Lo strazio di genitori che si separano dai loro bambini per rispondere alla chiamata dell’esercito. Video di ragazzi che salutano dal fronte i famigliari. È una tragedia. Io posso solo manifestare la mia solidarietà a tutte le persone che stanno soffrendo e mandare un fraterno abbraccio ai miei amici, colleghi e connazionali che si trovano in questa situazione. Prego perché la diplomazia possa arrestare un conflitto che riporta alla mente le guerre del passato. Purtroppo non è un film. È la realtà, siamo nel 2022. Siamo ancora a questo livello. Ora e sempre Stop war!”