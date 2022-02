Serie A: prima delle partite verrà letto un messaggio contro la guerra

Anche il calcio si mobilita contro la guerra

Tuttomercatoweb riporta che tutte le gare della 27^ giornata di Serie A inizieranno con 5 minuti di ritardo per evidenziare la grave situazione umanitaria in corso in Ucraina. Prima dell’inizio delle gare gli speaker degli stadi leggeranno un messaggio di pace.

Questo il messaggio:

“Il calcio italiano unito scende in campo per la pace. La guerra non è la soluzione per risolvere i dissidi. Il posticipo del calcio d’inizio delle gare in programma questo fine settimana rappresenta un segnale concreto di grande preoccupazione per la crisi in corso e di forte sensibilizzazione per promuovere il dialogo in Ucraina. Il calcio non fa politica, ma reclama a gran voce la pace!”.

