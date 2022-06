Calciomercato: diversi club su Barrow, il Napoli sarebbe in testa

Il Corriere dello Sport riporta un interesse per Musa Barrow da parte di più club, tra cui anche il Napoli.

Il calciomercato sta entrando sempre di più nel vivo. Uno dei giocatori che sicuramente sta ricevendo molte attenzioni da parte di grandi squadre è Musa Barrow, giocatore del Bologna. Il Corriere dello Sport riporta qualche novità in merito al suo futuro; secondo il quotidiano il Napoli sarebbe in testa rispetto alle altre big.

“Il Bologna punta su di lui. Anche se, come sempre, il mercato incombe come un’ombra. Per Barrow ci sarebbe il Napoli. Qualche settimana fa era stato il suo agente a spiegare che i contatti con le big erano diversi. Napoli in testa. C’è stato un discorso, abbiamo parlato di qualcosina recentemente ma in fase embrionale. In passato non c’è mai stato nulla di preciso, nemmeno con le altre big di Serie A. Discorsi che, al momento, non sembrano spiccare il volo. Anche perché il Bologna punta forte su Musa, il progetto rossoblù lo coinvolge pienamente.”

