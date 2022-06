Il Barcellona vuole Fabian Ruiz, tentativo di offerta al Napoli

Fabian Ruiz è nel mirino del Barcellona, per questo motivo ci potrebbe essere un tentativo di offerta al Napoli.

La Gazzetta dello Sport riporta qualche novità sulla questione legata al futuro di Fabian Ruiz. Secondo quanto riportato dal quotidiano il Barcellona vorrebbe portarlo in casa propria, dunque l’obiettivo del club catalano è quella di presentare un’offerta alla SSC Napoli.

“Gli agenti dello spagnolo stanno facendo di tutto per portare al Napoli un’offerta che convinca De Laurentiis a cederlo subito, senza bracci di ferro visto che il contratto è in scadenza nel 2023. Il Barcellona vorrebbe l’andaluso che andrebbe a sostituire l’olandese Frenkie De Jong, in partenza. Operazioni che hanno bisogno di tempo e per questo ci sarà da attendere. Forse anche oltre i quindici giorni richiesti a De Laurentiis dagli agenti, che devono rispondere anche a un proposta di prolungamento di un paio d’anni offerta al rialzo sugli ingaggi dal Napoli, con una clausola rescissoria relativamente bassa per consentire di poter andar via senza grandi problemi.”

