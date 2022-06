La Gazzetta dello Sport – Zielinski nel mirino di Gattuso: il Valencia studia il colpo.

Nuove opportunità per Piotr Zielinski, l’azzurro è finito nel mirino di Gattuso che vorrebbe portarlo con sé al Valencia:

“E infatti il suo agente ha cercato qualche soluzione in Germania (il Bayern appare interessato al profilo del polacco ma non si è fatto avanti) e ora può nascere l’opportunità spagnola, con Gattuso che non ha mai nascosto la sua stima per Piotr. E infatti proprio il tecnico calabrese lo portò sottopunta nel 4-2-3-1 e la stagione 2020-21 è stata l’unica che Zielinski ha chiuso in doppia cifra. Al di là di una clausola da quasi 100 milioni di euro non più consona in questo mercato con pochi soldi, il Napoli valuta il suo centrocampista oltre 40 milioni”.

