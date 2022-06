Corriere dello Sport – Monza su Ounas: l’algerino piace a Stroppa.

Adam Ounas potrebbe definitivamente lasciare il Napoli in questa sessione di mercato estiva. La pretendente del giocatore sembrerebbe essere il Monza di Stroppa:

“Un progetto che in B non è andato a buon fine ma anche un’idea immediatamente riproposta a Galliani e Berlusconi dopo la promozione, soprattutto perché Ounas ha 25 anni e la necessità assoluta di vivere un campionato da protagonista, con continuità. Questa sconosciuta: un anno fa, di questi tempi, lo avevano cercato il Milan e l’OM, il club che più d’ogni altro ha provato a strapparlo al Napoli fino agli ultimi giorni utili, salvo poi arrendersi al naufragio della trattativa. Per la gioia di Spalletti: il signor Luciano puntava molto su di lui”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Del Genio: “Bernardeschi al Napoli? Solo se torna quello della Fiorentina”

Elmas nel mirino del Milan, si riflette sulla valutazione economica

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Aprire uno shop online: alcune idee per aumentare la produttività