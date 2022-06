Tuttosport – Allegri, opzione Koulibaly: la Juve studia un piano per portarlo a Torino.

La Juventus è a lavoro per trovare l’erede di Chiellini. Tra le preferenze di Allegri spicca il nome di Kalidou Koulibaly, che ad oggi sarebbe l’opzione migliore secondo il tecnico bianconero:

“Cherubini lavora comunque su un doppio binario: l’acquisto dal Napoli in estate, oppure il tesseramento a parametro zero il prossimo anno (quando appunto il senegalese potrebbe svincolarsi). Un ruolo importante, in queste manovre, potrebbe svolgerlo Demiral. L’Atalanta potrebbe riscattarlo (20 milioni più 8 di bonus) di fatto foraggiando il nuovo acquisto bianconero, oppure rimandarlo alla base. E allora ecco l’opzione scambio: il turco al Napoli e Koulibaly a Torino. Alternativa valida e interessante resta Gabriel , dell’Arsenal”.

