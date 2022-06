Elmas nel mirino del Milan, si riflette sulla valutazione economica

Il Milan piomba su Elmas! Interesse per il macedone: la situazione

Nome nuovo per la trequarti del Milan, che guarda in casa Napoli. Secondo quanto raccolto da TMW, i rossoneri sono infatti sulle tracce di Eljif Elmas. Legato agli azzurri da un contratto fino al 2025, il macedone classe ‘99 è stato protagonista nella stagione appena conclusa, ritagliandosi un ruolo di primo piano nelle scelte di Spalletti, dal quale non a caso è stato il terzo giocatore offensivo più impiegato – minuti alla mano – dopo Insigne e Zielinski. Il Diavolo è interessato, nell’estate che dovrà rinforzare la squadra di Pioli dopo la vittoria dello scudetto, da capire la valutazione economica che del giocatore fa De Laurentiis.