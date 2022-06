Agresti: “Koulibaly? Offerta di ADL inferiore all’attuale contratto, sarà difficile tenerlo a Napoli”

Il punto sulle situazioni contrattuali di Koulibaly e Mertens

Stefano Agresti, giornalista, è intervenuto a Radio Punto Nuovo facendo il punto sul mercato del Napoli.

Queste le sue parole:

“Koulibaly e Mertens sono due calciatori di fondamentale importanza, ma Aurelio De Laurentiis è deciso a ritoccare verso il basso il monte ingaggi. Non sarà facile trattenere Koulibaly, anche perché l’offerta del presidente è di gran lunga inferiore al contratto attuale del senegalese. Sarebbe una perdita durissima per i partenopei considerando il valore del calciatore.

Olivera e Kvaratskhelia Non vanno caricati di grande responsabilità. Si rischia di bruciarli, soprattutto il georgiano. Ho raccolto varie opinioni su di lui e sono tutte positive, si tratta di un grande prospetto. Deve inserirsi gradualmente e poi sarà Spalletti a valutare quanto tempo ci vorrà per vederlo sin da subito. Di certo, il suo impatto non va tenuto conto nell’immediato. Il problema attuale è che eventuali addii potrebbero indebolire la rosa a disposizione di Luciano Spalletti”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Koulibaly-Juventus: il club potrebbe trovare una sicurezza per la difesa

Napoli, rinnovo Mertens: ultimatum del Presidente De Laurentiis

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici