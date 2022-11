De Genio: “ADL a volte è costretto a vendere i big”

Paolo Del Genio dice la sua sulle cessioni dei big in casa Napoli

Paolo Del Genio, è intervenuto nel solito appuntamento del filo diretto con i tifosi su Radio Kiss Kiss Napoli. Durante il suo intervento, il giornalista ha parlato del presidente Aurelio De Laurentiis e delle cessioni dei big che talvolta avvengono in casa partenopea.

Queste le sue parole:

“Il Napoli, in certi casi, potrebbe essere costretto a fare delle cessioni. E il discorso economico c’entra poco. Se De Laurentiis incassa ottanta, cento milioni di euro per un calciatore, non significa che quei soldi resteranno poi nelle sue tasche. Dovrebbe poi essere ‘costretto’ a reinvestirli su altri campioni in grado di sostituire chi va via.

Se fosse per il Napoli non cederebbe mai i calciatori più forti perché poi non è detto che i sostituti facciano altrettanto bene. Il problema è che alcune società propongono ai giocatori ingaggi elevatissimi che il club azzurro non può sostenere. Che fare allora? Costringere i campioni a restare per poi perderli in futuro a parametro zero? Ecco allora che certe cessioni, a determinate condizioni, diventano necessarie”

Fonte foto: Instagram @paolodelgenio_official

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Diego Jr. : “Questo è un giorno che io cancellerei. Faccio una promessa a mio padre”

UFFICIALE – La Nazionale torna a Napoli: prima gara qualificazioni con l’Inghilterra. La data

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEBI

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici