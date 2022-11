Bernardeschi su Kvaratskhelia: “Il Napoli faticherà a tenerlo in estate”

Federico Bernardeschi dice la sua su Khvicha Kvaratskhelia

Khvicha Kvaratskhelia ha già attratto l’interesse dei top club europei. Riuscirà il Napoli a resistere alle offerte che potrebbero arrivare in estate? A questa domanda ha risposto l’ex Juve, ora in forza al Toronto FC, Federico Bernardeschi, nella sua intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport.

Queste le sue parole:

“Kvaratskhelia? Per me è il più forte della A, erano anni che non vedevo uno così completo: ha gamba, fisico, corsa e intelligenza, oltre alla personalità e una velocità devastante. Il Napoli faticherà a tenerlo in estate. Nelle ultime gare ho rivisto la vera Juve, blindata dietro e davanti ha troppa qualità per non riuscire a segnare. A gennaio con la rosa al completo sarà dura fermarla”.

Fonte foto: Instagram @fbernardeschi

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Diego Jr. : “Questo è un giorno che io cancellerei. Faccio una promessa a mio padre”

UFFICIALE – La Nazionale torna a Napoli: prima gara qualificazioni con l’Inghilterra. La data

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEBI

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici