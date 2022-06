Calciomercato: Monza a caccia di rinforzi, c’è anche il nome di Ounas

Il club neo promosso punta a fare un mercato di peso

Sky Sport nella giornata di oggi ha parlato del Monza neopromosso e delle sue ambizioni di mercato. Il club brianzolo giocherà in Serie A la prossima stagione ed è in cerca rinforzi in attacco. Uno dei nomi più graditi dl club di Silvio Berlusconi è quello dell’attaccante del Napoli Adam Ounas.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Scotto: “Mertens ha rifiutato la Lazio. Vuole chiudere la sua carriera all’estero”

Deulofeu al Napoli, affare ai dettagli, il Napoli alza l’offerta

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Le posizioni dei partiti italiani sull’invio di nuove armi a Kiev