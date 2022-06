Bargiggia: “Ospina? C’è aria di addio, rinnovo non semplice”

In casa Napoli si fa sempre più probabile l’addio del portiere colombiano

Paolo Bargiggia, tramite il suo profilo Twitter, riporta le ultime sul futuro in azzurro di David Ospina, il quale come Mertens ha il contratto in scadenza a giugno.

Queste le sue parole:

“Al Napoli cominciano ad entrare nell’ordine di idee di una separazione anche da David Ospina, dopo quella oramai virtuale di Dries Mertens. È passato troppo tempo senza una risposta da parte del portiere. Uscirà allo scoperto in zona Cesarini? Non semplice”

