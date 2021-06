Il Napoli si inserisce per Messias, il Torino resta in vantaggio

Il Napoli su Messias

Secondo a quanto riportato da Alfredo Pedulla attraverso il suo portale, il Napoli è pronto ad inserirsi nella corsa a Messias del Crotone. Ecco quanto riportato:

Junior Messias e il Torino: la distanza con il Crotone per il cartellino è minima, nell’ambito di tre milioni. L’incontro di ieri è servito a ribadire un concetto, i granata sono fortemente interessati, si tratta della prima scelta di Juric. L’offerta arriverà a 10 milioni, il Crotone chiede 13-14, possibile che il prossimo incontro sia decisivo. Ma il Torino deve fare in fretta per non alimentare un’asta: Messias piace molto al Napoli che può muoversi soltanto dopo qualche uscita, il profilo è molto gradito anche dal Milan che sta valutando altre soluzioni. Ecco perché il Torino, che ha le carte in mano, deve fare in fretta per non farsele portare via. E crediamo che questa possa essere la strada”.

