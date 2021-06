Napoli, per il centrocampo idea Camara. Contatti con Raiola

Napoli, spunta il nome di Camara per il centrocampo

Secondo a quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, il Napoli starebbe pensando a Mady Camara dell’Olympiakos che ha come agente Mino Raiola. Ecco quanto riportato:

“E’ il fiore all’occhiello del blasonato team del Pireo, che ha vinto il campionato greco ed aspira alla Champions, ma prima deve giocare i tre match da vincere per poter accedere alla fase a gironi. Il patron Vangelis Marinakis considera molto cara la sua bottega: dalla cessione del centrocampista africano vuole incassare almeno 20 milioni. Troppi per l’Udinese, che pure si era accostata a Camara ma arrivando a 10; tanti anche per De Laurentiis, disposto ad arrivare fino a 15 milioni. E per quella somma, Marinakis direbbe subito di sì”.

