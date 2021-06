Italia-Turchia, Insigne: “Mancini ci dice di stare tranquilli, siamo stati bravi”

Italia-Turchia, le parole di Lorenzo Insigne

Al termine della gara inaugurale di Euro 2021 tra Italia e Turchia, Lorenzo Insigne ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Rai. Ecco quanto dichiarato:

“All’inizio eravamo un po’ tesi e timorosi, e non siamo stati bravi a fare ciò che sapevamo. Siamo stati bravi a restare in partita, non ci ha condizionato l’episodio del rigore. Nel secondo tempo siamo entrati bene, abbiamo fatto il nostro gioco e abbiamo fatto tre gol importanti. C’è sempre da migliorare, quello che ci chiede Mancini è di stare tranquilli e fare cose che sappiamo, non possiamo farci condizionare dagli avversari. A fine primo tempo ci ha detto di stare tranquilli, conosce le nostre qualità e penso che dovremo ripartire dal secondo tempo, con qualità e serenità. Lino Banfi? Chiellini ci ha detto che ci ha chiamato. Ci ha girato un video e l’abbiamo visto a pranzo. L’esultanza fatta ce l’aveva chiesta lui.”

