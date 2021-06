Napoli, per 60 milioni Fabian Ruiz può dire addio. Tre i nomi per sostituirlo

Napoli, stabilito il prezzo per cedere Fabian Ruiz

Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il Napoli avrebbe fissato il prezzo per dare il via libera alla cessione di Fabian Ruiz. Il club azzurro, avrebbe anche già individuato con chi sostituire lo spagnolo. Ecco quanto riportato:

“Quello di Basic sarebbe il preferito, sia per il prezzo da corrispondere al Bordeaux , sia per età che per le caratteristiche che lo rendono molto simile a Fabian. Poi Thorsby della Sampdoria, la soluzione di minor pregio: 25 anni, norvegese, 33 presenze, 3 gol nell’ultima Serie A e 8 milioni di valutazione. Infine, il sogno nel cassetto Zambo Anguissa, 25enne camerunense del Fulham che ha la necessità di venderlo dopo la retrocessione in Championship. La valutazione è di 25 milioni, però sarebbe un grande affare economico e tecnico.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Il Napoli si inserisce per Messias, il Torino resta in vantaggio

Napoli, per il centrocampo idea Camara. Contatti con Raiola

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Colombia: scoppia miniera di carbone, 2 morti e 7 dispersi