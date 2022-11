Aronica: “Maradona? A Napoli verrà osannato in eterno”

Salvatore Aronica dedica un pensiero al Pibe de Oro

Salvatore Aronica, ex difensore Napoli, ha parlato a TMW Radio. Nel suo intervento ha dedicato un pensiero anche a Diego Armando Maradona, nel secondo anniversario della sua scomparsa.

Queste le sue parole:

“Maradona? A prescindere dalla caratura tecnica del giocatore, la sua figura a Napoli sarà osannata in eterno. Ha lasciato un segno indelebile nel mondo del calcio. Diciamo che dare il nome di Maradona allo stadio era il volere di tutti i napoletani.

I risultati quest’anno hanno aiutato ad incrementare le presenze e quest’anno lo stadio è un quid in più. Con il mio Napoli trovo alcune somiglianze: come il furore agonistico, vanno in campo imponendo il proprio gioco e senza timori per nessuno. Il lavoro di Spalletti sta venendo fuori.

Sta uscendo la motivazione e la consapevolezza dei propri mezzi. I giocatori che sono rimasti hanno voluto dimostrare il proprio valore. Così i nuovi si sono ambientati subiti”

