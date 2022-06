Napoli, rinnovo Mertens: ultimatum del Presidente De Laurentiis

Il quotidiano Repubblica riporta un retroscena del rinnovo di Dries Mertens con il Napoli.

È ancora tutto da decidere il futuro di Dries Mertens al Napoli, ma a quanto pare ci saranno novità nei prossimi giorni. L’edizione odierna del quotidiano Repubblica ha rivelato un retroscena sulla questione, in particolare l’ultimatum che il Presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe dato all’attaccante belga.

“De Laurentiis aspetta Mertens: il belga nel weekend dovrà dare una risposta al Napoli sul biennale da 1,3 milioni a stagione offerto dal presidente. La forbice tra distanza e offerta resta importante, visto che il giocatore chiede 1,7. La volontà dell’attaccante è di rimanere a Napoli, ma in caso di addio si aprirebbero le porte della Lazio, che non ha riscattato ancora Cabral dallo Sporting Lisbona proprio in attesa di capire la situazione Mertens.”

