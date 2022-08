Corriere dello Sport – Giuntoli strategico: Navas in pole, ma c’è un ostacolo da superare.

La strategia di Cristiano Giuntoli ha momentaneamente ridotto le speranze per l’arrivo di Keylor Navas. Tuttavia, il ds del Napoli, starebbe incessantemente lavorando per cercare di trovare l’accordo che porti al “sì” definitivo.

“Solo per deviare le attenzioni, una strategia per dedicarsi all’ultimo colpo che, per motivi economici, è anche quello più difficile, Ci sta provando, il Napoli, e continuerà a farlo, stavolta senza l’ansia di fare in fretta, anche perché il mercato si avvia verso la conclusione e, soprattutto, perché il Napoli un portiere ce l’ha già, si chiama Meret, e ne ha un altro, di spessore, di nome Sirigu. Kepa del Chelsea, trattato a lungo tra luglio e agosto, resta sullo sfondo, ma è distante, lui si”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli: tifosi pazzi per Kvaratskhelia, la risposta social di Insigne

Leeds-Chelsea: disastro Koulibaly, i media inglesi lo massacrano

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Esclusi e recuperati, tutte le soprese delle candidature