Repubblica – Navas ad un passo, ADL a lavoro per chiudere in settimana.

Il quotidiano si sbilancia e lancia l’indiscrezione: “Keylor Navas in chiusura, sarà il nuovo portiere del Napoli”. Questo è quanto riportato questa mattina, definendo l’operazione in dirittura d’arrivo. Da giorni il club di De Laurentiis è a lavoro per cercare di chiudere il colpo nel migliore dei modi, cercando la soluzione giusta per poter accontentare Psg e Navas, che vorrebbe mettersi in mostra nell’anno del Mondiale.

