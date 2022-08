Napoli: tifosi pazzi per Kvaratskhelia, la risposta social di Insigne

Lorenzo Insigne manda un messaggio ai suoi ex tifosi?

Il Napoli si impone per 4-0 sul Monza con Kvaratskhelia autore di una stupenda doppietta, che porta il suo bilancio stagionale a tre reti in due partite. I tifosi hanno trovato un nuovo idolo, il “tiraggiro” non sembra più essere un’ esclusiva di Lorenzo Insigne. L’ex capitano azzurro, questa mattina ha pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale diversi video di suoi gol con la maglia azzurra del Napoli e della nazionale, quasi a voler ricordare le sue gesta passate ad un pubblico che forse lo sta dimenticando troppo in fretta, terminando la sua sequela di stories con un “My Home” dedicato allo stadio del Toronto.

Queste le foto:

