Cucchi su Kvaratskhelia: “Il migliore acquisto della Serie A”

L’attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia è stato considerato il miigliore acquisto della Serie A.

Khvicha Kvaratskhelia è da poco arrivato a Napoli ma sta facendo già impazzire di gioia i tifosi azzurri. L’attaccante georgiano è sceso in campo già due volte con la maglia azzurra e si è fatto notare fin da subito. In particolare nella sfida di ieri contro il Monza è stato l’autore di ben due reti. Fino ad ora Kvaratskhelia non ha deluso le aspettative della squadra e dei tifosi partenopei, al contrario sembra esservi andato addirittura oltre.

Anche Riccardo Cucchi, storico volto della RAI, ha voluto dire l sua su Khvicha Kvaratskhelia. Come tutti gli altri Cucchi è rimasto ammirato dall’attaccante di soli 21 anni, tanto da definirlo il migliore acquisto della Serie A, almeno per il momento. Le sue parole non lasciano spazio ad alcun dubbio: Cucchi si complimenta anche con il Napoli per l’acquisto.

“Per ora Kvaratskhelia è il miglior acquisto di tutta la Serie A. Complimenti al Napoli.”

