Napoli-Monza, Spalletti: “Buonissima gara ma non è stato facile, c’era rigore per noi”

Il Napoli vince e convince sempre di più. Gli azzurri calano il poker contro e il Monza e conquistano i primi tre punti del campionato sul terreno del Maradona. Luciano Spalletti ha commentato ai microfoni di Dazn la vittoria dei suoi.

La squadra ha fatto una buonissima gara. ha comandato già dal primo momento, non siamo riusciti all’inizio a sfruttare bene degli episodi, oggi siamo stati superiori ma non è stata una partita facile. Rigore? Ho parlato con il quarto uomo, non ho protestato per niente [ride ndr.] a vederlo ora è rigore, ma nessuno ha protestato e non lo dico solo perché abbiamo vinto 4-0. Se l’ha rivisto anche Irrati, che è uno dei migliori, lo accettiamo, va bene così. Forneau ha fatto una buonissima gara.

Kvara? E’ un calciatore con buone qualità, gran professionista e bravo ragazzo. Calcia di destro e di sinistro quindi da più soluzioni ma si deve sciogliere, dopo 10 minuti già si strecciava i flessori perché sente le pressioni e la responsabilità. E’ bene che abbia fatto gol. Osimhen? Me l’ha detto anche a me [che non era arrabbiato per la sostituzione, ndr.], poi la squadra ha fatto quello che doveva fare. Stroppa è uno che fa giocare bene le sue squadre, se sei squilibrato rischi di prendere gol”.

