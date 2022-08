Pagelle Napoli-Monza, i quotidiani elogiano Zielinski

Piotr Zielinski è stato elogiato dai maggiori quotidiani per la prestazione di ieri sera durante Napoli-Monza.

Piotr Zielinski è sceso ieri in campo in occasione della sfida tra Napoli e Monza. La prestazione del centrocampista polacco ha entusiasmato tutti, tant’è che è stato promosso dai maggiori quotidiani. Quella di ieri è stata anche la gara numero 300 che Piotr Zielinski ha disputato in Serie A, facendosi notare in più occasioni. Quest’ultimo è stato infatti l’autore di ben due assist, il primo si è concluso con la rete di Kvaratskhelia ed il secondo che si è concluso con la rete di Kim durante i minuti di recupero.

Di seguito le pagelle dei quotidiani:

Tuttosport – 6,5: “300esima partita in A, troppe delle quali giocate non all’altezza delle prime due di questa stagione. Ora è un altro calciatore.”

Corriere dello Sport – 7: “Pure ‘l’ohhhh’ di ammirazione della gente, dinanzi a movenze di eleganza affascinante per la 300esima in Serie A.”

Gazzetta dello Sport – 7: “Si butta bene negli spazi, ha voglia di proporsi. Perfetto l’angolo assist per il terzo tempo di Kim.”

