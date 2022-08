L’altra partita- Il Napoli travolge il Monza, Kvaratskhelia protagonista indiscusso

L’altra partita, il Napoli batte il Monza con un Kvaratskhelia in formato superstar

Il Napoli ieri ha battuto il Monza 4-0 senza nemmeno troppa fatica, anche perchè dalla sua parte c’è un certo Kvaratskhelia che in due gare si è eretto già a beniamino dei tifosi. Spalletti conferma in toto la formazione che ha sbancato Verona, lasciando tutti i nuovi acquisti in panchina. Big Luciano si fida dei suoi, soprattutto del “cinghialotto” Lobotka che ormai è il padrone del centrocampo azzurro. Pronti via c’è un occasione per Lozano, ma il messicano decide che non è ancora il momento di punire i brianzoli. Anche Kim è dello stesso avviso, quando spara una fucilata di testa che sfiora la traversa. Poi è il turno di Osimhen, che si danna per aver trovato Di Gregorio che con la sua manona respinge il suo colpo di testa. Dicevamo di Kvaratskhelia, il georgiano inizia un pò timidamente il suo match ma poi si scioglie e si ricorda che occupa la posizione che fu di Lorenzo Insigne . Pensando all’ex 24 azzurro, va di tiro a giro e realizza un gran goal. Gli azzurri sotto gli occhi di Spalletti, continuano a creare occasioni e a sprecarle. Osimhen pensa che oggi non sia giornata, dopo aver sparato alto da comoda posizione. Anguissa però gli vuole talmente bene che lo serve in profondità, il freccia azzurra parte e spara un destro in diagonale che sul finale di tempo porta il Napoli sul 2-0. Il Monza non crea pericoli, tanto che si vocifera sugli spalti che la coppia Kim-Rahmani era intenzionata ad organizzare uno scopone con premio in palio.

Nel Secondo tempo…

La ripresa parte sulla falsa riga della prima, il Napoli palleggia e domina mentre i brianzoli non sanno più come prenderli. A centrocampo Lobo giganteggia, a dispetto della sua particolare struttura fisica. E proprio lo slovacco fa un’altra pazzia delle sue, quelle che Spalletti ama. Ruba palla sulla trequarti, serve Kvaratskhelia che lascia li un avversario e la piazza di sinistro sul palo lontano. Delirio al Maradona, sta nascendo una nuova stella. Big Luciano stenta a crederci che quel georgiano, dal nome impronunciabile, abbia fatto una giocata del genere. Petagnone prova a riaprirla, ma la furbata delle manine che spingono non sfuggono al Var e la sua realizzazione viene annullata. Girandola di cambi per gli azzurri, ma i nuovi acquisti restano seduti a disquisire su cosa fosse più buono tra una sfogliatella e un babà. Anche se Ndombele sembra preferire una classica pizza a portafoglio. Nel mentre della discussione, Kim interrompe i compagni e la piazza di testa sul palo lontano. Il coreano oltre che cantare, sa anche giocare. La gara finisce, il Napoli cala il poker al povero Monza del suo Galliani-Berlusconi. Ora domenica prossima ci sarà la Fiorentina, che già lo scorso fu indigesta per gli azzurri. Sarà il primo vero banco di prova della stagione, ma la banda Spalletti sembra non temere l’esame viola.

Elio Di Napoli

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Web App di ForzAzzurri.net: ecco come installarla

ADL continua a pensare in grande: Navas c’è, ma rispunta Kepa

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Letta completa il puzzle delle liste e punta al duello in tv con Meloni