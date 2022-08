ADL continua a pensare in grande: Navas c’è, ma rispunta Kepa

Il Mattino – ADL continua a pensare in grande: Navas c’è, ma rispunta anche Kepa.

La rosa attuale del Napoli è decisamente tra le migliori della Serie A. Il lavoro svolto da Giuntoli e De Laurentiis finora ha soddisfatto le esigenze dei tifosi azzurri. Tuttavia, il mercato è ancora aperto e il club è a lavoro per integrare un innesto tra i pali ed i nomi in circolazione sono quelli di Navas e Kepa.

“Napoli però, continua a pensare in grande, motivo per il quale i nomi più spesso accostati alla porta azzurra sono due; Navas e Kepa. Il costaricense del Psg è il preferito di Giuntoli e Spalletti, ma la trattativa non è facilissima. Non tanto con il Psg, ma con il giocatore, visto che si dovrà trovare un accordo sull’ingaggio. I giocatore guadagna 9 milioni di euro a stagione: troppi per il monte ingaggi del Napoli. Ecco perché questa sarà la settimana decisiva per trovare l’accordo definitivo e chiudere i conti. L’alternativa sempre viva è quella di Kepa. Il portiere spagnolo è in uscita dal Chelsea e gradirebbe Napoli come nuova meta. Anche per lui, però, c’è il problema ingaggio e in questi giorni il club azzurro proverà a limare gli ultimi dettagli”.

