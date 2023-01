Gollini sempre più vicino al Napoli, quasi fatta per lo scambio con Sirgiru

Quasi fatta per lo scambio Gollini-Sirigu

Il Napoli è molto vicino alla chiusura della scambio tra Gollini e Sirigu, che potrebbe concretizzarsi già questa settimana. A dare le ultime notizie in merito all’operazione di mercato, è Ciro Venerato che ai microfoni di Tele A ha dichiarato:

“Il Napoli sta seriamente portando avanti lo scambio di portieri con la Fiorentina che riguarda Gollini e Sirigu. I calciatori hanno già manifestato la loro volontà di scambiarsi le rispettive maglie e l’operazione, di conseguenza, potrebbe andare in porto. La situazione dei due giocatori è molto diversa. Salvatore Sirigu ha un contratto con il Napoli valido per una sola stagione e, di conseguenza, a giugno sarà svincolato, mentre Gollini è di proprietà dell’Atalanta anche se in prestito alla Fiorentina. In più Gollini ha da pochi giorni cambiato procuratore, non è più Beppe Riso, ma Paolo Busardò. Sirigu potrebbe anche giocare con la Cremonese in Coppa Italia. Va deciso solo il giorno dell’annuncio”.

Fonte immagine in evidenza: account ufficiale Instagram Pierluigi Gollini

